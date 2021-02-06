تعيينات جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية

جدة - عبدالحي حسين - تعززت تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة، بعناصر جديدة، تزامنا مع افتتاح السنة القضائية 2021، باعتباره تقليدا قضائيا يتم خلاله تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة.

وعلمت “اليوم 24” أن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين 3 أعضاء جدد في المجلس، ويتعلق الأمر بكل من محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل، بالإضافة إلى محمد زاوي، القاضي والمدير السابق لمديرية الموارد البشرية، والذي يشتغل حاليا محاميا بهيئة الدار بالبيضاء، هذا إلى جانب خالد العريشي، المدير السابق لمديرية التجهيز بوزارة العدل، الذي أصبح هو الآخر عضوا في المجلس.

وقام الرئيس الأول لمحكمة النقض، كذلك، بتجديد تعيين كل من أمين بنعبد الله وأحمد الغزالي.

وكان مصطفى فارس أكد أمس، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بكل المقاييس، إذ فرضت على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنها شكلت مناسبة أكدت من خلالها السلطة القضائية بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية لمواجهة هذه تداعيات الجائحة.