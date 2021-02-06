بنعبد الله يسائل العثماني حول البدائل الاقتصادية لإغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين

جدة - عبدالحي حسين - وجه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص البدائل التي تطرحها إثر إغلاق معابر التجارة المعيشية على مستوى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وذلك عشية خروج المئات من سكان مدينة الفنيدق، للاحتجاج على تردي أوضاعهم الاجتماعية.

وقال بنعبد الله في الرسالة التي تلقى “اليوم 24” نسخة منها، إن قيام الحكومة بإغلاق ممرات التجارة المعيشية على مستوى الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، أفضى إلى “توقفٍ شبه تام للحركة التجارية عبرهما”، مؤكدا أنها كانت تُشكل “النشاط الاقتصادي الأهم بالنسبة لعشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين القاطنين بالمدن المجاورة لسبتة ومليلية السليبتين”.

وأضاف بنعبد الله أنه إذا كان حزب التقدم والاشتراكية يؤيد كل الإجراءات الرامية إلى خفض الاستيراد ودعم المنتجات الوطنية وتشجيع المغاربة على استهلاكها، ويقف ضد التهريب وشبكاته، فإنه “في نفس الوقت يُعبر لكم عن انشغاله وقلقه بخصوص انقطاع مصدر عيش عشرات الآلاف من الأسر المغربية بهذه المدن المغربية، والتي باتت تشهد أوضاعاً اجتماعية مزرية من جراء الإغلاق المذكور”.

وزادت الرسالة موضحه أنه على هذا الأساس، “نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي أقرتها الحكومة، أو تعتزم إقرارها، في ما يتعلق بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجبها الأوضاع الحالية، حمايةً لهؤلاء المواطنات والمواطنين من الفقر والبطالة والركود، وما ينطوي عليه كل ذلك من مخاطر مجتمعية حقيقية ومآسي اجتماعية مؤكدة”.