طقس السبت.. نزول أمطار وزخات مطرية في عدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية بنزول أمطار وزخات مطرية بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة والريف والأطلس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية و شمال المنطقة الشرقية.

وستعرف مرتفعات الأطلس تساقطات ثلجية فوق القمم التي تفوق 1700م وقمم الريف، وستهب رياح قوية نوعا ما مصحوبة بزوابع رملية محلية داخل المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02-و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجة بالريف وداخل المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية والسهول الداخلية، وغرب الأطلس والشياضمة، وما بين 12 و17 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 09 و12 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية والسهول الداخلية الشمالية وغرب الأطلس، وما بين 16 و23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة و بالأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.