مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سلسلة جرائم طعن في لندن

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

قتل رجل في سلسلة من خمس عمليات طعن على الأقل في جنوب لندن مساء الجمعة.



وقالت شرطة العاصمة لندن إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحوادث التي وقعت في كرويدون بجنوب لندن، اثنان منهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه الجاني وضحية.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن جرائم الطعن متصلة ببعضها البعض، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة كثفوا وجودهم في المنطقة.