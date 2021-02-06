طيران الإمارات يؤكد على وجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى الكويت

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أكدت طيران الإمارات، على وجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت وفقا للبيان.



قالت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه وفقاً لتوجيهات حكومة الكويت، لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021.

وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في الكويت للسفر في نقطة انطلاقهم، فيما الإعفاءات تشمل الأقارب من الدرجة الأولى للكويتيين، وخدم المنازل الذين يسافرون مع كفلاء كويتيين، وعاملات المنازل المسجلات على منصة "بالسلامه".

وأضافت: "نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز، ولتلقي إشعارات التحديث، يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة مركز إدارة الحجز على الموقع الشبكي"