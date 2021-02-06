اليمن ترحب بتعيين تيم ليندر مبعوث خاص للرئيس الأمريكي

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في خطاب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.



وفي بيان للخارجية اليمنية تلقته وفقا ل وكالة الانباء اليمنية (سبإ) رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الرئيس الأمريكي لـ السيد تيم ليندر كينغ مبعوث خاص لليمن وهو ما يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.