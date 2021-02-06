ليبيا الجديدة.. ترحيب أممي وتعهد بدعم السلطة المؤقتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة لليبيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدات عبر "تويتر": "اليوم لدينا أنباء طيبة للغاية في بحثنا عن السلام.. أرحب باختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة".



ودعا جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب الليبي في جهوده لبناء دولة مسالمة.

فوز قائمة المنفي

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

وأظهرت نتائج الفرز أن 73 شخصا وقعوا في سجل الناخبين وامتنع عن التصويت عضو واحد، وخلال الجلسة الثانية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، جرت عملية التصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤل بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي بيان مشترك، رحبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.