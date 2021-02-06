الإمارات.. شرطة الشارقة تنجز 70 ألف معاملة مرورية إلكترونياً خلال شهر واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، وذلك بالاستفادة من الانتشار الكبير لمنصات التواصل، وتوظيفها بالصورة المُثلى في تقديم تلك الخدمات للمتعاملين بكل سهولة ويسر، حيث تم انجاز "70" ألف و408 معاملة مرورية إلكترونياً خلال شهر يناير من العام، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص بالدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ويؤكد انسجام رؤى شرطة الشارقة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.



وأوضح المقدم النقبي أن شرطة الشارقة وفرت للمتعاملين مجموعة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية وذلك من خلال التطبيق الذكي الخاص بها sharjahpolice، اضافة لموقعها الإلكتروني shjpolice.gov.ae، وعلى تطبيق وزارة الداخلية (moi)، إلى جانب مركز الاتصال والمتابعة الذي يقدم مجموعة من الخدمات على الرقم 065177555، بالإضافة لأجهزة "سهل" المنتشرة في العديد من مراكز الخدمة بالإمارة.

وكشف مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، بأن خدمة تجديد المركبات كانت من أكثر الخدمات التي تم انجازها إلكترونياً حيث بلغت "19" ألف و515 معاملة، ثم خدمة طلب دفع المخالفات المرورية والتي بلغت "18" ألف 252 معاملة، تلتها خدمة طلب تجديد رخصة القيادة حيث بلغت "6" ألف 83 معاملة، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة في انجاز معاملاتهم، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات في الحصول على الخدمة بصورة متميزة، وتسهم في إسعاد ورضا المتعاملين.