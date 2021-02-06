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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة مدينة جدة السعودية تعلن عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت أمانة مدينة جدة السعودية عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، أغلقت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وكان الأمير مشعل بن ماجد آل سعود، محافظ مدينة جدة، قد وجه أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.