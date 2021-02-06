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أمانة مدينة جدة السعودية تعلن عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أمانة مدينة جدة السعودية عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار.

 

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، أغلقت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار للحد من انتشار المستجد. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

 

وكان الأمير مشعل بن ماجد آل سعود، محافظ مدينة جدة، قد وجه أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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