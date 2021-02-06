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نابولي يؤكد إصابة كوليبالي وغلام بكورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي نابولي الإيطالي، إصابة لاعب وسطه السنغالي كاليدو كوليبالي وظهيره الأيسر الجزائري فوزي غلام بفيروس
وقال النادي إن نجميه لا يعانيان أعرضاً مرضية لكن ثبتت إيجابية فحص كوفيد - 19 الذي أجري الجمعة ودخلا بناء عليه العزل في المنزل. 
وجاء الخبر قبل مواجهة فريق المدرب جاتوسو لجنوى مساء اليوم السبت، كما سيغيبان على الأرجح عن ذهاب نصف الكأس أمام أتالانتا الأربعاء المقبل، ويحتل نابولي المركز الخامس حالياً في الـ«سيري أي» بفارق نقطة خلف اليوفنتوس حامل اللقب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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