شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يؤكد إصابة كوليبالي وغلام بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي نابولي الإيطالي، إصابة لاعب وسطه السنغالي كاليدو كوليبالي وظهيره الأيسر الجزائري فوزي غلام بفيروس كورونا.

وقال النادي إن نجميه لا يعانيان أعرضاً مرضية لكن ثبتت إيجابية فحص كوفيد - 19 الذي أجري الجمعة ودخلا بناء عليه العزل في المنزل.

وجاء الخبر قبل مواجهة فريق المدرب جاتوسو لجنوى مساء اليوم السبت، كما سيغيبان على الأرجح عن ذهاب نصف الكأس أمام أتالانتا الأربعاء المقبل، ويحتل نابولي المركز الخامس حالياً في الـ«سيري أي» بفارق نقطة خلف اليوفنتوس حامل اللقب.