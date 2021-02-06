شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم القروض تضغط على أرباح «بي.إن.بي باريبا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت رسوم مرتبطة بجائحة كوفيد-19 في تآكل صافي ربح بي.إن.بي باريبا في الربع الأخير من العام الماضي إذ جنب البنك المزيد من المخصصات للقروض التي قد تصبح رديئة.

ويجنب منافسون مثل سانتاندير أيضا أموالا إذ تتأهب البنوك لمشكلات في سداد مدفوعات قروض، على الرغم من أن الأزمة أسفرت أيضا عن ازدهار نشاط التداول للبعض.

وعزز ارتفاع في أنشطة تداول أدوات الدخل الثابت أرباح الربع الأخير من العام لكن بي.إن.بي باريبا حذر من أن مستوى النشاط في السوق من المستبعد أن يستمر هذا العام.

وأبدى أكبر بنك مدرج في منطقة اليورو نبرة أكثر إيجابية لعام 2021، قائلا إنه يتوقع انخفاض تكلفة المخاطر، التي تعكس مخصصات القروض الرديئة، هذا العام مع تحسن التوقعات للنصف الثاني.

ويتوقع البنك استقرار التكاليف بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات قليلا.

وزادت تكلفة المخاطر لدى البنك 65.5 بالمئة إلى 1.59 مليار يورو (1.90 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وانخفض صافي الربح 13.9 بالمئة إلى 1.59 مليار يورو بيد أن هذا يزيد عن متوسط توقعات الأرباح وفقا لاستطلاع شمل أربعة محللين. ونزلت الإيرادات 4.5 بالمئة إلى 10.83 مليار يورو بما يتفق بوجه عام مع التوقعات.

وزادت الإيرادات من أنشطة البنك المصرفية للشركات والمؤسسات 6.9 بالمئة في الربع الرابع بينما قفزت إيرادات أدوات الدخل الثابت وتداول العملات والسلع الأولية 22 بالمئة في تكرار لمكاسب حققتها بعض نظرائه في الولايات المتحدة.

وفي وحدته للأسهم والخدمات الرئيسية، تراجعت الإيرادات 4.5 بالمئة، لتسجل أداء دون معظم منافسيه الذين تلقوا دفعة للأرباح من تداول الأسهم في الربع الأخير من العام.(رويترز)

