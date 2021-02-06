شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يخرق قواعد النزاهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت قناة تلفزيونية إسبانية، عن تفكير قسم النزاهة في اتحاد الكرة الإسباني في التقدم بشكوى ضد نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، على خلفية تصريحات أدلى بها المدافع الدولي في مقابلتين أجراهما الخميس مع موقعين رياضيين.

قال بيكيه في المقابلة:«قال لي حكم سابق، أعتقد أنه ايتورالدي إن 85 في المئة من الحكام في الليجا هم من العاصمة مدريد، كيف لا يجاملون ريال مدريد إن كان معظمهم من مدريد ؟». وأضاف بيكيه:«الجميع يعمل للدفاع عن مصالحه ومن الواضح جداً أن مواجهتنا للفرق الكبيرة والفوز عليها أكثر نفعاً من مواجهة الفرق الأصغر، نحن نتنافس مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الليجا لذلك لا توجد هناك ضرورة لمقارنة التحكيم في مباريات برشلونة مع الفرق الصغيرة لأننا لا ننافسها، علينا أن نقارن التحكيم في مباريات برشلونة مع مباريات قطبي مدريد وفي هذه الحالة نرى أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حصلا على مجاملة من الحكام أكثر منا، لست أنا من يقول، معظم الناس يقولون هذا».

