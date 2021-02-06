شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنجز أكثر من 70 ألف معاملة مرورية خلال شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أكد المقدم محمد علاي النقبي، مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، وذلك بالاستفادة من الانتشار الكبير لمنصات التواصل، وتوظيفها بالصورة المُثلى في تقديم تلك الخدمات للمتعاملين بكل سهولة ويسر، حيث تم إنجاز 70 ألفاً و408 معاملات مرورية إلكترونياً خلال شهر يناير من العام، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص بالدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ويؤكد انسجام رؤى شرطأكد المقدم محمد علاي النقبي، مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، وذلك بالاستفادة من الانتشار الكبير لمنصات التواصل، وتوظيفها بالصورة المُثلى في تقديم تلك الخدمات للمتعاملين بكل سهولة ويسر، حيث تم إنجاز 70 ألفاً و408 معاملات مرورية إلكترونياً خلال شهر يناير من العام، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص بالدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ويؤكد انسجام رؤى شرطة الشارقة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم النقبي أن شرطة الشارقة وفرت للمتعاملين مجموعة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية، وذلك من خلال التطبيق الذكي الخاص بها sharjahpolice، إضافة لموقعها الإلكتروني shjpolice.gov.ae، وعلى تطبيق وزارة الداخلية (moi)، إلى جانب مركز الاتصال والمتابعة الذي يقدم مجموعة من الخدمات على الرقم 065177555، بالإضافة لأجهزة «سهل» المنتشرة في العديد من مراكز الخدمة بالإمارة.

وكشف مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، بأن خدمة تجديد المركبات كانت من أكثر الخدمات التي تم إنجازها إلكترونياً حيث بلغت 19 ألفاً و515 معاملة، ثم خدمة طلب دفع المخالفات المرورية والتي بلغت 18 ألفاً و252 معاملة، تلتها خدمة طلب تجديد رخصة القيادة وبلغت 6 آلاف و83 معاملة، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة في إنجاز معاملاتهم، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات في الحصول على الخدمة بصورة متميزة، وتسهم في إسعاد ورضا المتعاملين.ة الشارقة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم النقبي أن شرطة الشارقة وفرت للمتعاملين مجموعة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية، وذلك من خلال التطبيق الذكي الخاص بها sharjahpolice، إضافة لموقعها الإلكتروني shjpolice.gov.ae، وعلى تطبيق وزارة الداخلية (moi)، إلى جانب مركز الاتصال والمتابعة الذي يقدم مجموعة من الخدمات على الرقم 065177555، بالإضافة لأجهزة «سهل» المنتشرة في العديد من مراكز الخدمة بالإمارة.

وكشف مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، بأن خدمة تجديد المركبات كانت من أكثر الخدمات التي تم إنجازها إلكترونياً حيث بلغت 19 ألفاً و515 معاملة، ثم خدمة طلب دفع المخالفات المرورية والتي بلغت 18 ألفاً و252 معاملة، تلتها خدمة طلب تجديد رخصة القيادة وبلغت 6 آلاف و83 معاملة، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة في إنجاز معاملاتهم، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات في الحصول على الخدمة بصورة متميزة، وتسهم في إسعاد ورضا المتعاملين.