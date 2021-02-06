شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يتألق قبل مواجهة الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس توالياً وعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، عندما تغلب على مضيفه هرتا برلين 1-صفر الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة العشرين.

ويدين النادي البافاري بالفوز إلى هدافه الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل هدف الفوز (21)، فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء.

وخاض بايرن امتحانه الأخير المحلي قبل الاستحقاق القاري، حيث سيخوض مسابقة كأس العالم ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية عندما يسافر إلى الدوحة ليقابل الأهلي المصري في نصف النهائي الاثنين.

وعلّق توماس مولر على فوز فريقه وتقدمه مؤقتاً بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ الذي ينتقل إلى شالكه السبت «شعرنا منذ البداية أنها ستكون مباراة صعبة. لقد قاتلوا على كل كرة»، وتابع «كان يجب أن نسجل الهدف الثاني، إن كان من ركلة الجزاء الضائعة أو الفرصة الكبيرة لكينغسلي قبل الاستراحة».

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة مع أفضل سجل خارج ملعبه، وأفضل هجوم (58 هدفاً) وخامس أفضل دفاع (26 هدفاً في شباكه).

وحافظ بايرن على سلسلة نتائجه الجيدة خارج عقر داره، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين في الدوري هذا الموسم، كانتا أمام هوفنهايم 1-4 وبوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، مقابل 8 انتصارات وتعادل.

