شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع لـ وزير الاتصالات حول تنفيذ برنامج الحكومة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته الأسبوع الجاري، بالاستماع غدا الأحد إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلي 26 وزيراً.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا:"تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"

وشهدت الجلسات الاسبوع الماضي ، الاستماع إلي بيانات 10 وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي وكذا وزير الاوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ووزير النقل، ووزير البترول والثروه المعدنية ووزيرة الصحة ووزير السياحة والاثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.