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درجة ماجستير مشتركة بين جامعتي الإسكندرية وحمدان بن محمد بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، فتح باب القبول في برنامج "ماجستير الإبداع وإدارة التغيير" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021، والبرنامج هو درجة ماجستير مشترك مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن برنامج الماجستير هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف).

وأضاف قنصوه، أن البرنامج معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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