4 بنوك تؤكد استمرار طرح الشهادة الثلاثية ذات عائد 11% سنويًا.. فمن هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أكدت 4 بنوك استمرار طرح شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت عند 11% سنويًا لدورية صرف العائد الشهري عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي تثبيت الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2021، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وشملت البنوك الأربعة التي أعلنت تأكيدها استمرار طرح الشهادة ذات أسعار الفائدة عند 11% سنويا للعائد الشهري، بنوك الأهلي المصري، والزراعي المصري، ومصر، والعقاري المصري، بحسب مسؤولون تحدثوا لمصراوي.

وتعبر الفائدة الحالية في البنوك عن حالة تعافي ونمو السوق نتيجة تراجع معدلات التضخم، وضبط سوق الصرف، واستقرار التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

وتحظى الشهادات ذات العائد 11% بإقبال واسع من العملاء كونها أكبر وعاء مقدم في البنوك بحسب تأكيدات مسؤولو البنوك.

اقرأ أيضًا:

بعد تأكيد استمرارها.. 10 معلومات عن الشهادة البلاتينية بفائدة 11% من البنك الأهلي