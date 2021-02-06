واشنطن: سنحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أبلغ وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الصين، يانغ جيه تشي، في اتصال هاتفي أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية .

وحضّ بلينكن بكين على احترام حقوق الإيغور والتيبت وهونغ كونغ، خلال أوّل اتّصال بين مسؤولين من البلدين منذ تولّي الرئيس جو بايدن السلطة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ بلينكن ضغط أيضا الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار (بورما).

كما أكّد الوزير أنّ الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها في الدفاع عن القيم والمصالح المشتركة لمحاسبة الصين على تهديدها الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان.

وكتب بلينكن عبر تويتر بعد مكالمته مع يانغ جيتشي “لقد أوضحتُ أنّ الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحنا الوطنية، وتدافع عن قيمنا الديموقراطية، وتحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي”.

هذا وأبحرت سفينة “يو إس إس جون ماكين” الأميركية، عبر مضيق تايوان يوم الخميس الماضي، في أول عملية من نوعها منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، وفقاً لقناة فوكس نيوز.

وقال الأسطول الأميركي السابع، في بيان، إنّ “عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ. ستواصل الولايات المتحدة الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي”.