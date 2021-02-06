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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير أطقم وعربات ومخازن أسلحة بقصف مدفعي في مأرب اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

تضاعفت خسائر المليشيا الحوثية في العتاد والأرواح، خلال الساعات الماضية، جرَّاء قصف مدفعي مكثّف للقوات الحكومية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

 

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن 4 عناصر، على الأقل، من مليشيا الحوثي الإرهابية، قتلوا في قصف مدفعي للقوات الحكومية، استهدف مواقع وتجمعات لهم في مديرية جبل مراد.

 

وبين المصدر أن عدداً آخر من الحوثيين أصيبوا، فضلاً عن تدمير مجموعة من الأطقم والعربات القتالية ومخازن أسلحة وذخائر.

 

في السياق، شنت مدفعية الحكومية قصفاً مماثلاً، استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية صرواح غرب مدينة مأرب.

 

وأفادت مصادر ميدانية أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا ودك تحصيناتها وتدمير آليات عسكرية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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