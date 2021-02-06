اخبار العالم

آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل إصابة مؤكدة وحيدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل حالات اشتباه.

 

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها، وفق بلاغ المرافق الصحية، هي حالة واحدة في حضرموت الوادي.

 

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المناطق اليمنية المحررة إلى (2124) حالة، منها (615) حالة وفاة، و(1428) حالة شفاء.

 

وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتلق اليوم أي بلاغ من محافظات "عدن، حضرموت الساحل، تعز، لحج، ابين، المهرة، شبوة، البيضاء، ومأرب"

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا