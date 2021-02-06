آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل إصابة مؤكدة وحيدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل حالات اشتباه.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها، وفق بلاغ المرافق الصحية، هي حالة واحدة في حضرموت الوادي.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المناطق اليمنية المحررة إلى (2124) حالة، منها (615) حالة وفاة، و(1428) حالة شفاء.

وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتلق اليوم أي بلاغ من محافظات "عدن، حضرموت الساحل، تعز، لحج، ابين، المهرة، شبوة، البيضاء، ومأرب"