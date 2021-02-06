منظمة: أدوية باهظة الثمن تقدمها منظمات دولية مجاناً لمرضى السرطان ويبيعها الحوثيون

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أكدت منظمة حقوقية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتاجر بأدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية وتحرم المرضى منها.



وأشارت منظمة "سام للحقوق والحريات" التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيان صادر عنها أمس الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السرطان، إلى أن المليشيا الحوثية بعد نهبها تلك الأدوية التي تقدمها منظمات دولية بالمجان، تقوم ببيعها في السوق السوداء.

وبحسب ما ذكرت المنظمة، فإن "مليشيا الحوثي تعمد إلى المتاجرة بأدوية مخصصة للأمراض المستعصية والمقدمة مجانا للمرضى وتبيعها في السوق السوداء، وهي أدوية باهظة الثمن".

وأضافت المنظمة "يضطر الآلاف من مرضى السرطان في اليمن للبحث في السوق السوداء عن أدوية في غاية الأهمية لصحتهم".

ويأتي ذلك في الوقت الذي استحوذت فيه مليشيا الحوثي على سوق الأدوية بصنعاء ومناطق سيطرتها وعملت على خصخصة هذا القطاع من خلال استحداث ما تسمى بالهيئة العليا للأدوية، والتي من بين أنشطتها استلام الأدوية باهظة الثمن التي تقدمها منظمات دولية مجاناً لمرضى السرطان ثم ببيعها في سوق سوداء بأسعار باهظة