الشرطة البريطانية: نحقق في حوادث عنف بجنوب العاصمة لندن تتضمن عمليات طعن قاتلة

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

قالت الشرطة البريطانية، فجر السبت، إنها تحقق في حوادث عنف بجنوبي العاصمة لندن من بينها حادث طعن قاتل.



وأضافت الشرطة أن 9 أشخاص آخرين أصيبوا، وأنه تم منح رجال الشرطة سلطات إضافية لوقف وتفتيش أي شخص في منطقة كرويدون حتى صباح السبت.

وقالت نيكي اروسميث، كبيرة مفتشي مباحث شرطة العاصمة، في بيان، إنه وقع "عدد من المشاجرات العنيفة البشعة وغير الضرورية، بما في ذلك واحدة أدت بشكل مأساوي إلى خسائر في الأرواح".

وأضافت أنه تم إرسال عناصر إضافية من قوة مكافحة جرائم العنف ومجموعة الدعم الإقليمي لردع ومنع أي أعمال عنف أخرى.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم استدعاء الشرطة لطريق تشابمان بمنطقة كرويدون للإبلاغ عن حادث طعن، كما تم استدعاؤها بعدها بساعات بعد نقل 4 رجال، جميعهم في العشرينيات من العمر إلى مستشفى في جنوب العاصمة يعانون من طعنات وجروح.

وأضافت تلك الوسائل "تم استدعاء الشرطة لطريق دينجول بمنطقة كرويدون للإبلاغ عن حادث طعن".