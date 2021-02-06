شكرا لقرائتكم خبر عن غابات أستراليا تستجدي الأمطار لإخماد الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأسترالية اليوم السبت إن عمال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات هائلا دمر 86 منزلا على مشارف مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية يعقدون الآمال على أمطار غزيرة متوقعة مطلع الأسبوع للمساعدة في إخماد النيران.

واضطر الآلاف للفرار من منازلهم في بيرث مما زاد من تعقيد عزل عام لمدة خمسة أيام فرضته السلطات يوم الاثنين في عاصمة أستراليا الغربية بعد أن سجلت الولاية أول حالة عدوى بفيروس كورونا في عشرة أشهر.

وقال دارين كليم مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ في الولاية إن عمال الإطفاء نجحوا في احتواء الحريق، مما يعني أنهم أوقفوا انتشاره لكنه لا يزال مستعرا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "نتوقع بدء الأمطار الخفيفة بعد ظهر اليوم لكن الأمطار الغزيرة التي ستساعدنا في مواجهة الحريق لن تحدث قبل المساء وحتى الغد".