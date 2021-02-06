شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية نتطلع للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير السعودي من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وفقا لسكاي نيوز.

واستعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيرا إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها.