شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش الثلاثاء منحة بقيمة مليار ين لدعم القطاع الصحى بمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عدد من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

ويستهدف من هذه المنحة توسيع سبل دعم القطاع الصحى فى إطار مواجهة جائحة كورونا بالتوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفيات الحميات لتقديم خدمة طبية جيدة، ورأت اللجنة أن الخطابات المتبادلة تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تقديم خدمة طبية جيدة وتقديم الدعم الطبى العاجل لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا والمساعدة على توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لمستشفيات الصدر وحميات التابعة للوزارة.

والمقرر أن يستكمل مجلس النواب، جلساته الأسبوع المقبل فى الاستماع إلى الوزراء فى إطار قياس مدى تطبيق برنامج "مصر تنطلق" ويناقش يوم الثلاثاء من التشريعات و7 اتفاقيات.















