دبي تواصل إجراءات تحصين المجتمع

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

كثفت دبي إجراءاتها الوقائية المشددة، لتحصين المجتمع وضمان سلامته، والحد من انتشار «كوفيد 19».



حيث عززت الجهات المختصة في الإمارة حملاتها التفتيشية على المنشآت والمراكز والمؤسسات، للتأكد من التزامها التام بالتدابير الاحترازية المطبقة للحد من انتشار الفيروس. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية، التي أجرتها بلدية دبي، أول من أمس، 2.287 زيارة، تم خلالها إغلاق 7 مؤسسات ومخالفة 4، كما تم التنبيه على 20 مؤسسة أخرى.

من جهتها، خالفت اقتصادية دبي، خلال حملاتها التفتيشية أول من أمس، 6 منشآت ونبّهت على اثنتين، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد 19). وكانت «اقتصادية دبي» دعت، في وقت سابق، الجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة عبر تطبيق مستهلك دبي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني.