شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة المالية الحالية إلى 62500 بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب وبلغ 15000.

وأوضحت إن هذه المخصصات ستوفر أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من أفريقيا و ستة آلاف من شرق آسيا وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى و خمسة آلاف من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و13 ألفا من جنوب آسيا. كما سيتم توفير 12500 مكان غير مخصصة لفئة معينة.

وتراجع عدد اللاجئين الذين تم قبولهم إلى مستويات تاريخية في عهد ترامب الذي وصف اللاجئين بأنهم يشكلون تهديدا أمنيا وجعل الحد من عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة سمة مميزة لرئاسته.