استبداد أردوغان يتوالى.. اعتقال 292 ضابط سابق وحالى بزعم الارتباط بجولن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مركز ستوكهولم للحرية، أن السلطات التركية أمرت باحتجاز 292 من ضباط الخدمة الفعلية والضباط العسكريين السابقين وطلاب الضباط بسبب صلاتهم المزعومة بحركة جولن.



كجزء من التحقيق الذى أشرف عليه مكتب المدعى العام فى اسطنبول، داهمت فرق الشرطة مواقع فى 42 مقاطعة تركية لاحتجاز المشتبه بهم، بما فى ذلك أربعة عقيد متقاعد، ومقدم فى الخدمة الفعلية و211 طالبًا سابقًا.

وهم متهمون بصلاتهم بحركة جولن، وهى جماعة دينية مستوحاة من رجل الدين التركى فتح الله جولن.

كان رجب طيب أردوغان يستهدف أتباع حركة جولن منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 ، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك وأردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.

نفى أردوغان التحقيقات على أنها انقلاب ومؤامرة من قبل جولن ضد حكومته، وصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها، وكثف حملة القمع على الحركة بعد محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016 اتهم فيها جولن بالتدبير له وهو ما نفته الحركة مؤكدة عدم تورطها في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابى.

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت حملة تطهير لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، أكثر من 130 ألف موظف عمومى، بما فى ذلك 4156 قاضياً ومدعياً عاماً ، بالإضافة الى 20610 من أفراد القوات المسلحة تم فصلهم من وظائفهم على وجه السرعة بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع "منظمات إرهابية" بموجب قوانين طوارئ لا تخضع للتدقيق القضائي أو البرلمانى.

تم اعتقال ما مجموعه 292 ألف شخص، فى حين تم سجن 96 ألف آخرين بسبب صلات مزعومة بحركة جولن منذ الانقلاب الفاشل، وفقًا لبيان صادر عن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو فى 26 نوفمبر ويوجد حاليًا 25655 شخصًا في سجون تركيا وقال الوزير انهم مسجونين بسبب صلتهم بحركة جولن