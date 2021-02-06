شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة الحساب الختامى لـ2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخط والموازنة بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، الاجتماع الأول غدا الأحد لمناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه، والثانى يوم الأحد أيضًا لبحث وتدارس حساب ختامى وزارات الدولة للإعلام والبيئة والطيران المدنى للسنة المالية 2019/2020 مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث يوم الإثنين، لبحث وتدارس حساب ختامى وزارتى قطاع الأعمال العام والهجرة وشئون المصريين بالخارج وصندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها الرابع يوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه.

وتعقد اللجنة الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث وتدارس الصورة الإجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020

وتختتم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها خلال الأسبوع بعقد الاجتماع السادس يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه.