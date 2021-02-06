"حقوق إنسان البرلمان": مبادرة لتذكير الكونجرس بأضرار العمل مع الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محاولة توم مالينوفسكي، عضو مجلس النواب الإمريكي فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان المسلمين.

وأوضح رضوان في بيان صحفي، أن النائب الأمريكي يحاول تشكيل مجموعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

وتابع: "هدفه تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام، وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية".

‏وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان: "كبرلمانيين نمثل الشعب المصري بجميع طبقاته وطوائفه، قررنا أن نطلق مبادرات إلى الكابيتول لتذكير أعضاء الكونجرس، أمثال مالينوفسكي، بأن العمل مع الإسلاميين بشكل عام، والإخوان المسلمين بشكل خاص، سيضر الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف: "كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية".​