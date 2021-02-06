طلاب تركيا يواصلون ثورتهم للشهر الثانى ضد محاولات أردوغان للسيطرة على "يوجازيتشي"

أصبحت الاحتجاجات المتصاعدة بشأن تعيين رئيس الجامعة المعتمد من الدولة في إحدى جامعات إسطنبول المرموقة حافزًا غير متوقع للشباب التركي المحبط والعاطلين عن العمل للتنفيس عن إحباطهم من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لصحيفة الجارديان.

اندلعت مظاهرات من قبل كل من الموظفين والطلاب الشهر الماضي حول تنصيب ميليه بولو ، الشخصية التجارية التي ترشحت كمرشح برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2015 ، كرئيس لجامعة بوجازيتشي ، التي يمكن القول إنها أكثر مؤسسات التعليم العالي شهرة في العالم.

تم اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصًا في اسطنبول و 69 آخرين في أنقرة هذا الأسبوع ، الغالبية العظمى منهم من الطلاب ، في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في واحدة من أكبر مظاهر الاضطرابات المدنية في تركيا منذ عام 2013.

يقول النقاد إن احتكار أردوغان للسلطة وتقويض المعايير الديمقراطية قد تكثفا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016 ، وبعد ذلك احتفظت الرئاسة بالحق في انتقاء عمداء الجامعات مباشرة. على مدى السنوات الخمس الماضية ، تم إغلاق أكثر من اثنتي عشرة جامعة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للتقرير، يبدو أن الشباب العاطلين عن العمل والابتعاد عن الدين يرفضون رؤيته لمستقبل تركيا حيث يشكل الأشخاص المولودون بين منتصف التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 39٪ من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة ، وسيكون هناك حوالي 5 ملايين ناخب جديد في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023 - وهو تحول ديموغرافي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على الصعيد السياسي. تستمر هوامش تصويت حزب العدالة والتنمية في التراجع.

قال جان سلجوكي ، المدير العام لشركة اسطنبول إيكونوميكس ريسيرش الاستشارية: "نسبة البطالة بين الشباب مذهلة بنسبة 29% في تركيا ، وأظهر بحثنا الأخير أن 37.9% من الخريجين الجدد عاطلون عن العمل ، مما يشير إلى أن المعدل يرتفع أكثر"