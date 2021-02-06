المعارضة التركية لأردوغان بعد دعوته كتابة دستور جديد: نظامك أفلس

علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركك، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كتابة دستور جديد للبلاد، قائلًا: «لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام. لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه أيضًا لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

كان أردوغان قد فاجأ الشعب التركي خلال كلمة أعقبت اجتماعه بمجلس الوزراء بالدعوة إلى كتابة دستور جديد، وقال: «إنه ربما حان الوقت لمناقشة كتابة دستور جديد»، مشيرًا إلى البدء في اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق بالأمور التشريعية.

وأشار إركك إلى أن المعارضة سوف تعمل على إسقاط أردوغان فى الانتخابات المقبلة، وأنها سوف تدعو لتعديل الدستور أيضًا للعودة إلى نظام الحكم البرلمانى بعد التغييرات التي أجراها الرئيس التركي الحالي على مواد الدستور عام 2017، وقال: "سواء كانت الانتخابات مبكرة أو في موعدها، فسوف نقدم نظامًا برلمانيًا معززًا وبالتالي دستورًا جديدًا".

وأضاف إركك: «نحن نواجه أسوأ حكومة في تاريخ تركيا، قلنا النظام غير صحيح، إنه يجلب نظام الرجل الواحد، ويدمر النظام القانوني الديمقراطي، ويضفي الطابع الشخصي على السيادة، إنه ضد الأمة. لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام. لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه. لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة. المشاكل تزداد سوءًا والنقد يتزايد. سنحقق النظام البرلماني المعزز وسيادة القانون الديموقراطية، سواء جرت الانتخابات مبكرًا أو في موعدها"