شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق منحة بمبلغ 3 ملايين يورو لمشروع تحديث الخط الأول للمترو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديت الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

وأشار التقرير إلي أن مترو الأنفاق يعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي المتطور التي باتت تحتل مكانة غاية في الأهمية ضمن مشروعات النقل بصفة عامة، وذلك لما تحققه هذه الوسيلة من مميزات وعوامل تفضيلية عن باقي وسائل النقل الأخرى، الأمر الذي جعل القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما بالغا بمشروعات إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق، بحيث أصبحت من المشروعات القومية التي ضمنتها خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 20/30، وكذلك فإنه بالتوازي مع إنشاء تلك الخطوط الجديدة، فإن الدولة رأت ضرورة تطوير وتحديث الخط الأول من المترو، ذلك الخط الذي يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبري فهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، والذي جعل للقاهرة الريادة في استخدام هذه الوسيلة المتطورة من وسائل النقل الجماعي التي تحقق الأمان والراحة والسرعة علاوة على قدرتها الفائقة في نقل كثافات عالية من الركاب.

وأضاف، "يمثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو تحديا حقيقيا لوزارة النقل نظرا لأنه منذ إنشائه - في ثمانينيات القرن الماضي- لم يتم اعتماد خطة لتحديث وتطوير هذا الخط، الأمر الذي أدى إلى تهالك جزء كبير من البنية التحتية له، مما أدى إلى الإنخفاض في مستوى تقديم الخدمة وبخاصة في ظل المقارنة بباقی خطوط المترو المنشأة حديثا، وبناء على ذلك فإن وزارة النقل - ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو- كان لابد لها أن تتخذ إجراءات سريعة وشاملة لإصلاح وتطوير كافة مكونات البنية التحتية للخط الأول للمترو، إلا أن تلك الإجراءات تطلبت توفير تمويل ضخم بصعب إتاحته بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة، لذلك تم اللجوء إلى شركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية للمساهمة في توفير الاعتمادات اللازمة لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق، حيث تم التوقيع والتصديق على ثلاث اتفاقيات للتمويل المشترك مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك كله بهدف توفير الجزء الأكبر من التمويل الأجنبي اللازم للبدء في مشروع تحديث الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة).

ووفقا للتقرير، يتكون مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من - إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهرو ميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة ، وإدخال نظام تخطيط لمورد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ويهدف هذا الاتفاق الى تقديم منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك - صندوق أنشئ ويدار بواسطة البنك - من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية لمشروع تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.