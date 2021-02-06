شكرا لقرائتكم خبر عن منحة أمريكية بقيمة 750 ألف دولار لمواجهة التلوث البيئى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عدد من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.

ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرةالكبری.

ورأت اللجنة المشتركة أن المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.