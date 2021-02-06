"إحياء" العلاقات عبر الأطلسي.. توافق أوروبي أمريكي بريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الجمعة رغبتهم في "إحياء" العلاقات عبر الأطلسي.

جاء ذلك بعد محادثات أولية معمّقة بينهم منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.



وقالت الخارجيّة الألمانيّة في بيان "اتّفق وزراء الخارجية على أنهم يريدون إحياء الشراكة الوثيقة التقليدية عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية معا في المستقبل".

وأضاف "اتسمت هذه المحادثات المعمّقة الأولى بين وزراء الخارجية منذ حفل تنصيب الرئيس جو بايدن بجو بناء وبالثقة".

ومنذ وصول بايدن لرئاسة أمريكا، شددت واشنطن على رغبتها في العمل مع الاتحاد الأوروبي "لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك كوفيد-19 وتغير المناخ وتدفق البيانات عبر الأطلسي والتعاون الاقتصادي".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب الاجتماعات إنه ناقش مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ملفات إيران وميانمار ومواجهة فيروس كورونا وغيرها من القضايا الملحة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على التزام الولايات المتحدة بالعمل المنسق لمواجهة ما يشهده العالم من تحديات.