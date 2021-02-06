شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة مخالفة المواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 92 لسنة 2018 تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتحديد آليات تتصدى لبيع أى منتجات تهدد سلامة وصحة المواطنين، وعقوبات لمن لم يلتزم، وجاء به حزمة من العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز شهرًا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما، حال مخالفة الالتزام الذى وضعه القانون على وحدات الطعام المٌتنقلة بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين.

وفيما يلى نستعرض خطوات مخالفة المواصفات الفنية للوحدات، وفقا لما ورد فى لائحة السلوك والإرشادات.

فى حالة مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون، أو مخالفة شروط الترخيص، أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية الوحدات الطعام المتنقلة والمنصوص عليها في لائحة السلوك والإرشادات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار كل من المرخص له على محل إقامته، والمشغل على مقر وحدة الطعام المتنقلة المحدد بالترخيص بالمخالفة، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسبابها أو تصحيحها في مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها، يصدر المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من يفوضه في ذلك، بحسب الأحوال، وبناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، قرارا مسببا منه بضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرا.