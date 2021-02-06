شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش الثلاثاء الموافقة على منحة إسبانية لدعم عمل المرأة فى السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة بجمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخي 2020/11/8 و 2020/10/27.

وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية فى شتى المجالات ونواحي الحياة، ويعتبر هذا المشروع جزء من التعاون المثمر بين الوكالة الإسبانية والمجلس القومي للمرأة على مدى خمس سنوات بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين في مصر.

ووفقا للتقرير، بدأت وزارة السياحة الآثار والتي ستكون شريكا أساسيا للمجلس القومى للمرأة في هذا المشروع برنامجا إصلاحيا لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العمل ورؤية وزارة السياحة والآثار هي الاستفادة من القطاع كعامل رئيسي لتحقيق التعافي الاقتصادي واغتنام الفرصة لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأشار إلى أنه من أجل زيادة حجم المشاركة المهنية للمرأة فى قطاع السياحة، فهناك احتياج إلى اتخاذ نهجا شاملا يتضمن خلق بيئات آمنة للمرأة وتحطيم الحواجز الهيكلية والاجتماعية والفردية، الأمر الذى يساهم فيه المشروع، وذلك من خلال تحطيم الحواجز الثقافية والمهنية والاجتماعية التي تعرقل عمل المرأة في مجال السياحة وبالتالي تحسين ظروف عملها.

وأوضح أن هدف هذا المشروع هو تحسين الصورة الذهنية الثقافية والاجتماعية عن المرأة التي تعمل في هذا القطاع من ناحية، وتحسين ظروف العمل من ناحية أخرى، ولهذا الغرض ينظم المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والفنادق المعنية ورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الثقة بالنفس بين الموظفات، حتى تتمكن من التصدى للأوضاع الصعبة في مكان العمل، ومن ثم التصدي للحواجز الفردية والجماعية، وستكون ورش العمل أيضا أساسا لتنظيم حملة إعلامية تسهم في تحسين الصورة الذهنية والاجتماعية عن المرأة العاملة في هذا القطاع بالاتساق مع توجهات الدولة، وبالتالى التصدي لهذه الحواجز الثقافية والاجتماعية.

ويهدف مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدفين، هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، وهدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.