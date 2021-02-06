تركيا ومنظومة "إس-400".. رد صارم من إدارة بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة أنّها تريد من تركيا أن تتخلّى عن صواريخ إس-400 الروسيّة،لتتمسك بذلك بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي إنّ "موقفنا لم يتغيّر"، مضيفًا "ندعو تركيا إلى التخلّي عن نظام إس-400".



وكانت واشنطن منعت إصدار أيّ ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلّفة المشتريات العسكريّة عقابًا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسيّة.

واستندت في ذلك إلى قانون أقرّه الكونجرس الأمريكي العام 2017 "لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات".

وقال "حظيت تركيا بفرص متعدّدة خلال السنوات العشر الماضية لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة، لكنّها فضّلت شراء (نظام) إس-400 الذي يمنح روسيا المال وإمكانية الوصول والتأثير".

وقبل العقوبات، كانت الولايات المتحدة علّقت مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربيّة الأمريكيّة المتطوّرة "إف-35"، معتبرةً أنّ صواريخ إس-400 قد تساهم في خرق أسرارها التكنولوجيّة.



وقوبل شراء تركيا منظومة إس-400 في يوليو/تموز الماضي باستياء كبير من حلفائها في حلف شمال الأطلسي.