شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.



واستعرض الجانبان في اتصال هاتفي، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.