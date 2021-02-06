شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عدد من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، بإضافة مبلغ بقيمة تزيد عن 26 مليون دولار.

وتستهدف الاتفاقية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بزيادة نمو وتحسين النمو الاقتصادى، بجانب توفير حزمة للتعليم الفنى المهنى والتدريب وتنمية القوى العاملة.

ورأت اللجنة المشتركة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توجه مصر للاستفادة من أطر التعاون الدولى وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.