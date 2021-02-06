شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" عن الاتفاق مع البنك الأوروبى لتحديث الخط الأول للمترو: ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عدد من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك، وذلك من أجل دعم الهيئة القومية للاتفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية لمشروع تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

واعتبرت لجنة النقل، أن هذا الاتفاق يأتى استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق والخاص بالخط الأول لمترو القاهرة الذى بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية لهذا الخط منذ أكثر من ثلاثون عاما، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالى فإنه لا يحمل الجانب المصرى أية أعباء مالية.

ولفتت إلى أن الأعمال الاستشارية التى تمولها تلك المنحة تعد تمهيدا ضروريا ولازما من أجل تفعيل اتفاقيات القروض التي سبق وأن وافق عليها المجلس للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع تحديث الخط الأول من مترو القاهرة، الذى يهدف إلى تقليل زمن التقاطر ومضاعفة حجم الركاب والحفاظ على البنية التحتية الأساسية لهذا الخط.

وأكدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ كافة الأعمال بدء من الاعمال الاستشارية المقررة بموجب هذا الاتفاقوالتي تستغرق نحو 16 شهرا ، ثم الأعمال التقنية التي سوف تستغرق نحو ست سنوات يتم تنفيذها على مراحل مختلقة، مراعاة لظروف العمل في ظل استمرارية تشغيل الخط أثناء تنفيذ عملية التحديث والتطوير، وذلك كله بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل.