منظمة الصحة العالمية: على شركات الأدوية مشاركة قدراتها على صنع اللقاحات

جدة - عبدالحي حسين - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، شركات الأدوية، اليوم الجمعة، إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة فى تعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19.

و قال تيدروس، في لقاء صحفي على الإنترنت من جنيف، إن ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح، مجددا مناشدته الدول الغنية لمشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تلقيح العاملين فى مجال الصحة وكبار السن.

وقال “لكننا نحتاج أيضا إلى زيادة هائلة فى الإنتاج”، مضيفا أنه “في الأسبوع الماضي، أعلنت سانوفى أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزر بيونتيك”. وتابع “ندعو الشركات الأخرى إلى السير على هذا النهج”.

وقالت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية الأسبوع الماضي إنها ستعبئ ملايين الجرعات من لقاح فايزر اعتبارا من يوليوز، بهدف المساعدة في توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها في ألمانيا لتلبية الطلب الهائل.