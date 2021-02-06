شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر أمني، أمس الجمعة، بإحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد.

ونقلت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية عن المصدر قوله: إن الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن زرع العبوة، غير أن تنظيم داعش ما زال نشطًا في العراق رغم إعلان بغداد القضاء على التنظيم عسكريًّا في أواخر 2017.

من جهة أخرى، ذكر الأمن العراقي في وقت لاحق، الجمعة، أن قواته اعتقلت ستة إرهابيين من تنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك.

وأوضح بيان للشرطة الاتحادية «ضبط 6 أوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة ومواد يستخدمها الإرهابيون».