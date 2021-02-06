شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث: تعيين ليندركينج يعزز سلام اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ليل الخميس، أن تعيين تيم ليندركينج، مبعوثًا للولايات المتحدة إلى اليمن «خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي».

وقال غريفيث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تهاني الحارة لتيم ليندركينج على تعيينه مبعوثًا للولايات المتحدة إلى اليمن، وتطلع المبعوث الأممي إلى العمل مع نظيره الأمريكي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام.

وعين الرئيس الأمريكي في وقت سابق، الخميس، تيم ليندركينج، وهو مسؤول مختص في السياسة الخارجية، مبعوثًا خاصًّا للإدارة الأمريكية إلى اليمن.

إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بتعيين تيم ليندركينج مبعوثًا خاصًّا لليمن، وهو ما يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة الصديقة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني؛ لإنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

وجددت الحكومة التزامها التام بالعمل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن.

وأكدت أن الحل السياسي يجب أن «يستند إلى المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216».