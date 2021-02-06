شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يصف تصريحات بايدن بأنها «عدوانية وغير بناءة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إبقاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، وتعليق خطة خفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا، بينما وصفت روسيا تصريحات بايدن بشأنها بأنها عدوانية وغير بناءة، وذلك غداة خطاب بايدن الذي رسم فيه خطوط السياسة الخارجية لإدارته.

يخدم مصالح الطرفين

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن القرار الذي أعلنه بايدن، أمس الأول الخميس، في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، «سيخدم مصالح الطرفين». وأضاف «كنا دائماً على قناعة بأن القوات الأمريكية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن في أوروبا وعبر ضفتي الأطلسي».

وأكد بايدن، أنه سيجمّد السحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا. وسيظلّ هذا التجميد سارياً على الأقل لحين الانتهاء من «إعادة تقييم شاملة لوضعية» القوات المنتشرة في الخارج، والتي سيكلف بها وزير الدفاع لويد أوستن.

وكان ترامب أعلن في يونيو/حزيران أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفاً .

عدوانية غير بناءة

من جهته، وصف الكرملين، أمس الجمعة، تصريحات بايدن بأنها «خطاب عدواني وغير بناء»، مشيراً إلى أنه لن يتهاون مع أي إنذارات أمريكية.

وقال بايدن، الخميس، في أول خطاب دبلوماسي له منذ توليه الرئاسة إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن أيام تراجع الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بأنها أفعال عدائية من جانب روسيا قد ولت.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين الجمعة «هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء مع الأسف». لكنه أضاف أن الكرملين يأمل أنه لا تزال ثمة فرصة لحوار مثمر بين البلدين عندما تتلاقى مصالحهما. وقال إن الكرملين يأمل في استمرار الحوار المفيد بين البلدين عندما تتلاقى مصالحهما.

خطوط عامة نهج قوي

وتعهد بايدن، الخميس، بعهد جديد بعد تخبط السياسة الخارجية في عهد سلفه ترامب، قائلاً في أولى كلماته الدبلوماسية بعد توليه المنصب إن «أمريكا عادت» على الساحة العالمية. وفي كلمة ألقاها من مقر وزارة الخارجية تحدث عن اتباع نهج قوي إزاء الصين وروسيا. والصين، ربما كانت أكبر تحد دولي يواجه بايدن في مستهل رئاسته. وقد وصف بكين بأنها «أخطر منافسينا». وقال «سنتصدى لانتهاكات الصين الاقتصادية وسنواجه عملها القهري الشرس على مواصلة الهجوم على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والأحكام العالمية. لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون هذا في مصلحة أمريكا». وقال بايدن «لا بد للقيادة الأمريكية أن تواجه هذه الفترة الجديدة من تزايد النزعة السلطوية، بما في ذلك تنامي مطامح الصين لمنافسة الولايات المتحدة، وعزم روسيا على الإضرار بديمقراطيتنا وإفسادها. لا بد لنا أن نواجه الفترة الجديدة.. فترة تسارع التحديات العالمية من الجائحة إلى أزمة المناخ إلى الانتشار النووي».

العودة إلى الدبلوماسية

وكان ترامب قد أغضب زعماء أوروبا وآسيا بالرسوم الجمركية، والخروج من تحالفات عالمية، والتهديد بسحب قوات أمريكية، ولم يبذل جهداً يذكر في التصدي لموجة من التيار السلطوي في بعض الدول. وكان خطاب بايدن، الخميس، بمثابة محاولة قوية لتبديد تلك الشكوك، وإقناع الأمريكيين بأهمية انتهاج خط دولي قوي. وقال «الاستثمار في دبلوماسيتنا ليس شيئاً نفعله، لأن هذا هو الصواب للعالم وحسب، بل نفعله كي نحيا في سلام وأمان ورخاء، نفعله لأنه يصب في مصلحتنا الذاتية».

وكان اختيار بايدن لوزارة الخارجية مكاناً لإلقاء أول كلمة دبلوماسية رئيسية، دلالة كبيرة على الأهمية التي يوليها للدبلوماسيين، الذين كان يعتبرهم ترامب معارضين معظم الوقت. وقال بايدن «التحالفات الأمريكية هي أهم بند في رأسمالنا، والقيادة من خلال الدبلوماسية تعني الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى».(وكالات)