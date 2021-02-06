شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تستهدف قائد طيران الجيش العراقي في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، أمس الجمعة، عن تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل قائد طيران الجيش في بغداد، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على ستة إرهابيين، وضبطت ستة أوكار تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، في حين ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين أن العراق سيغلق مخيمات اللاجئين بالكامل، ولا عودة قسرية للنازحين.

بصمات «داعش»

وذكرت قيادة القوة الجوية في بيان أنه «تم تفكيك عبوة ناسفة كانت أمام منزل قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير المالكي، في منطقة المنصور، غربي العاصمة». وذكر مصدر أمني، أنه تم إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي. وقال: إن «الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل المالكي، من دون إصابات تذكر»، ملمحاً إلى أن المحاولة هي من تنفيذ تنظيم «داعش». وتعرض قادة في الجيش العراقي خلال الأشهر الأخيرة إلى استهداف مستمر من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي؛ أدت إلى مقتل بعضهم.

من جهة أخرى، قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إن «مفارزها تمكنت من القبض على ستة إرهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك». وأضافت: إنه «تم أيضاً ضبط ستة أوكار تابعة لعصابات «داعش» في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) إضافة إلى جهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الإرهابيون للتنقل». من جانبها، قالت قيادة فرقة الرد السريع في بيان: إن «مفارزها تمكنت من القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء بموجب قانون الإرهاب في محافظة كركوك».

لا عودة قسرية

من جهة أخرى، أوضحت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، إيفان فائق جابرو، أن العمل جار على غلق المخيمات بشكل كامل؛ لكن من خلال العودة الطوعية مع المحافظة على حياة النازحين. وقالت: إن «عدد المخيمات المتبقية في العراق باستثناء إقليم كردستان هو اثنان. أما عدد المخيمات داخل الإقليم فهو 26، أغلبها من المكون الإيزيدي». وأوضحت: إن «مخيم الجدعة في محافظة الموصل يشهد حالة مزرية وهنالك مزايدات سياسية حول ملف إغلاق المخيم»، لافتة إلى أن «تقرير الأمم المتحدة حول مخيم الجدعة غير دقيق وكل المخيمات تغلق بالتشاور مع الأمم المتحدة». وأكدت أنه «لا توجد عودة قسرية للنازحين من المخيمات لكن من غير المقبول إبقاء المخيمات لفترة طويلة».