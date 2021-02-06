شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي.. دبلوماسي وقائد طلابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر محمد يونس بشير المنفي الذي فاز، أمس الجمعة، برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيماناً بمباديء ثورة الفاتح.

والمنفي من مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا.

وهو نجل المرحوم يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق، ينتمي الى قبيلة المنفة المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.

بعد أحداث فبراير/شباط، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.

بقرار صدر في 31 يوليو/تموز الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان.

في ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا، وأضافت أن المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.(وكالات)