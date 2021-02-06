شكرا لقرائتكم خبر عن شريان أورطي اصطناعي يخفف الضغط على القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من معهد لوزان السويسري للعلوم الطبيعية والهندسة، شرياناً أورطياً اصطناعياً للحد من الضغط على القلب وتقليل عمليات الزرع. ويتألف الشريان من أنبوب سيليكون مدمج بمجموعة من الأقطاب الكهربائية، يتم زرعه في بداية الشريان الأورطي الطبيعي، من أجل استيعاب الدم عندما يتعرض القلب إلى جهد كبير، ما يسهم في توسيع الشريان الاصطناعي وعند توقف الجهد يعود لوضعه الطبيعي مرة أخرى.

واختبر الأطباء الشريان في نموذج محاكاة للدورة الدموية البشرية، وتدفق الدم والضغط بشكل دقيق، وأثبت الشريان كفاءته من خلال تقليل جهد القلب بنسبة 5.5%.