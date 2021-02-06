شكرا لقرائتكم خبر عن بنايات تلزم مستخدمي المصاعد بإجراءات احترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: يمامة بدوان

«يمنع استخدام المصعد لأكثر من شخصين في كل مرة»، عبارة توعوية كتبت على لوحة إلى جانب مدخل مصاعد العديد من البنايات السكنية، لوقاية قاطنيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع توفر معقم لليدين داخل المصعد ذاته، وعبارة أخرى تحث على التباعد بين الأفراد، وهو ما يعزز الشعور بالطمأنينة في نفوس السكان، لوجود إجراءات تحقق السلامة لهم وتحميهم من إمكانية الإصابة بالفيروس.

”الخليج 365” تحدثت مع عدد من الأفراد، الذين أكدوا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لو أدى ذلك لانتظار المصعد نصف ساعة، ارتكازاً على مقولة «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وحرصاً منهم على سلامة المجتمع وعائلاتهم.

قال صالح موح، إن وجود إجراءات احترازية من أجل حماية السكان في البنايات، تسهم في الشعور بالأمان، حيث بات على الجميع تغيير نمط حياته بما يواكب مستجدات الفيروس، في خطوة لتجنب الإصابة به ونقل العدوى لأفراد العائلة والمحيطين بالفرد، كما أن توفير معقم لليدين داخل المصعد، هو خطوة ذكية من إدارة البناية، وتأكيد منها على أن صحة السكان تأتي على هرم أولوياتها.

وأضاف أن بعض التصرفات الفردية لا تبدد تطبيق الغالبية العظمى للتعليمات والقوانين، ليس خوفا من العقوبات، بل حرصا على السلامة العامة، وتحقيق الأمان المجتمعي.

تأثير إيجابي

بدوره، أكد معاوية عطاري، أهمية الالتزام بالتعليمات، حتى لو اضطر الفرد إلى الانتظار نصف ساعة قبل استخدام المصعد، حيث أن الوقاية أكثر أهمية من سرعة الوصول للشقة بالأعلى، حرصا على المحيطين بالفرد وعلى رأسهم أبناؤه.

وتابع إنه أصبح يستخدم «الدرج» كثيراً بدل المصعد، كنوع من تنشيط الدورة الدموية في جسده وتجنب الاختلاط بالآخرين، وهو ما حفز بعض السكان لتقليده، ما يعتبره تأثيراً إيجابياً، يعمل على التباعد الاجتماعي بصورة حضارية، ويلبي تطلعات الجهات الرسمية في تقليل انتشار الفيروس.

رقابة ذاتية

الحال كذلك بالنسبة لمحمد العامودي، حيث أوضح أن الفرد يستطيع تجنيب نفسه الإصابة بأي فيروس، وليس كورونا فقط، من خلال تطبيق الرقابة الذاتية أولا، من دون أن ينتظر تعليمات وعقوبات رادعة، لأنه جزء من مجتمع يعي ضرورة المبادرة إلى تحقيق أقصى درجات الوقاية، في ظل وجود فيروس خطير يجتاح العالم.

وتابع: إن فكرة توفير معقمات لليدين داخل مصاعد البنايات السكنية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وتحفيزاً لفكرة الوقاية المبكرة من احتمال نقل الفيروس للآخرين، كما أنه يعزز من ثقافة المجتمع، خصوصاً مع تعدد الجنسيات، التي أثبتت قدرتها على التكيف مع الوضع الراهن، من أجل حماية أفراد عائلاتها في المقام الأول، واحتراماً للتشريعات، التي وجدت بالأساس لأجل الحفاظ على سلامة المجتمع وصحته.

مراقبة وتنبيه

في هذا الصدد، أوضح بابا سراج الدين، حارس في إحدى البنايات السكنية، أنه تلقى تعليمات من إدارة البناية لمراقبة مستخدمي المصاعد، وتنبيههم بضرورة ألا يزيد عدد المستخدمين على اثنين، مع ضرورة ترك مسافة آمنة بينهما، وهو ما يتبعه الأفراد من ذات أنفسهم، في دليل على تطبيقهم للتعليمات الموجودة على اللوحة خارج المصعد، كذلك حرصهم على حماية أنفسهم.

وذكر أن السكان حريصون على سلامتهم، من خلال الالتزام بالتدابير التي تعلن عنها الجهات الرسمية، كما أنهم يظهرون صبراً خلال انتظارهم للمصاعد، حيث أن الغالبية تلتزم بوجود اثنين فقط في كل مصعد، في دلالة منهم على الوعي الذي يتصفون به وحسن تقبل الإجراءات الاحترازية.

تكاتف الجهود

في حين، قال الدكتور هاني عيد، طبيب عام، إن المصعد يشكل بيئة لانتقال الفيروسات بشكل عام، كونه مكاناً مغلقاً ومحدود المساحة، إلا أن لجوء بعض البنايات السكنية لتحذير المستخدمين من أهمية ألا يزيد العدد على شخصين خلال رحلة الصعود أو الهبوط، يعد أسلوباً ناجحاً، في ظل الوعي الذي ينتشر بين الأفراد، وحرصهم على سلامتهم.

وأشار إلى أن الحد من انتشار فيروس كورونا يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في آن واحد.