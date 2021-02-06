3 أيـام تفصـل الإمــارات عــن تحقيـــق حلـــم المـــريـــخ

دبي: يمامة بدوان

3 أيام فقط تفصل دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق الحلم، وتحديداً عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات، يوم التاسع من فبراير الجاري، لتصبح خامس دولة في العالم تصل بنجاح إلى كوكب المريخ، بعقول وسواعد أبنائها، الذين لا يعرفون معنى للمستحيل.

ومنذ انطلاقه قبل نحو 7 أشهر من قاعدة تناغاشيما اليابانية على متن الصاروخ «إتش 2 إيه»، أنجز مسبار الأمل مرحلتين مهمتين، هما مرحلة الإطلاق، ومرحلة العمليات المبكرة، وهو الآن على وشك إنجاز المرحلة الثالثة، وهي «الملاحة في الفضاء» التي استغرقت أطول مدة زمنية، وجرت فيها بنجاح 3 مناورات دقيقة لتوجيه المسبار، ليكون في المسار الأكثر دقة للوصول إلى وجهته، قبل أن تبدأ بعد يوم التاسع من فبراير الجاري المرحلة الرابعة والأكثر صعوبة ودقة وخطورة، وهي مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، وتعقبها مرحلتان هما الدخول إلى المدار العلمي ثم المرحلة العلمية، ليبدأ حينها بتوفير بيانات للبشرية، يصل حجمها إلى 1000 جيجابات.

وعقب نجاح المسبار في بث أول رسالة له بعد دخوله في مدار المريخ، سيتم إعادة فحص واختبار جميع الأنظمة والأجهزة الفرعية للمسبار قبل الانتقال إلى المرحلتين اللاحقتين «الانتقال إلى المدار العلمي» ثم «المرحلة العلمية» التي سيقوم خلالها المسبار عبر أجهزته العلمية بجمع وإرسال البيانات حول الكوكب الأحمر، ولكل من هذه المراحل طبيعتها الخاصة وتحدياتها النوعية ومخاطرها المتعددة التي تتطلب التعامل معها بكل دقة وكفاءة ومهارة من جانب فريق العمل.

تحديات نوعية

وتعود خطورة المرحلة الرابعة من رحلة المسبار «مرحلة الدخول إلى المريخ»، كون المسبار سيعمل بشكل ذاتي، ومن دون تدخل بشري من المحطة الأرضية في منطقة الخوانيج بدبي، بخفض سرعته البالغ متوسطها 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة خلال 27 دقيقة تكون خلالها الاتصالات منقطعة مع المسبار بشكل مؤقت.

ويشكل التحدي الأكبر بهذه الدقائق في تأخر اتصال المسبار مع المحطة الأرضية في الخوانيج، خلال هذه الفترة الحرجة والتي تسمى «ال27 دقيقة العمياء»، حيث إن المسبار يعالج كافة تحدياته في هذه الفترة بطريقة ذاتية، وفي حال تعطل أكثر من اثنين من محركات الدفع العكسية «دلتا في» التي يستخدمها المسبار في عملية إبطاء سرعته، سيتسبب ذلك في أن يضيع المسبار في الفضاء العميق أو يتحطم، وفي كلتا الحالتين لا يمكن استرجاعه.

استعداد تام

ومع العمل على مدار 24 ساعة متواصلة، ضمن الاستعداد التام في المحطة الأرضية بمنطقة الخوانيج، فإن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يواصل الاتصال مع المسبار عن طريق مركز التحكم الأرضي في الخوانيج، ويكون التواصل مع المسبار بعد وصوله إلى المرحلة العلمية مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً، ومدة كل مرة 6 إلى 8 ساعات يومياً، علماً أن التأخر في الاتصال نظراً لبعد المسافة يتراوح ما بين 11 إلى 22 دقيقة، وذلك لإرسال الأوامر إلى المسبار وأجهزته العلمية، كذلك لاستقبال البيانات العلمية التي يجمعها المسبار طوال سنة مريخية كاملة (687 يوماً بحسابات كوكب الأرض)، حيث تم تجهيز مركز التحكم الأرضي على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال الكوادر الوطنية الشابة.

صورة متكاملة

وعند وصوله بنجاح إلى مداره حول الكوكب الأحمر، تشمل أهداف مسبار الأمل تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، للمرة الأولى في تاريخ البشرية، الأمر الذي سيساعد العلماء على التوصل لفهم أعمق لأسباب تحول كوكب المريخ من كوكب مشابه لكوكب الأرض إلى كوكب ذي جو جاف وقاس.